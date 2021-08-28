بريطانيا: عمليات الإجلاء من كابل تدخل «أخطر مراحلها»

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أعلن قائد القوات المسلحة البريطانية الجنرال نيك كارتر أن عمليات إجلاء المدنيين التي تنفذها المملكة المتحدة في أفغانستان ستنتهي اليوم (السبت) قبل انسحاب العسكريين، معتبراً أن عمليات الإجلاء من كابل «تدخل أخطر مراحلها» وسط زيادة التهديد الإرهابي من جانب «داعش-ولاية خراسان».

وقال كارتر لشبكة «بي بي سي راديو 4»: «نشارف على نهاية عمليات الإجلاء التي ستتم خلال النهار» وعندها: «سيتحتم بالطبع إخراج قواتنا في الطائرة المتبقية».

وأوضح أنه لم يعد هناك سوى طائرات «قليلة» تنقل مدنيين أفغاناً من مطار كابل، حيث يحتشد آلاف الأشخاص على أمل مغادرة البلد بعد سيطرة حركة طالبان عليه، وقال كاتر: «يجب أن نحبس أنفاسنا ونفكر بجدية في تلك الطائرة الأخيرة».

ورأى أن عملية الإجلاء جرت «بأفضل ما يمكن على ضوء الظروف»، لكن «لم نتمكن من إخراج الجميع وهذا أمر محزن».