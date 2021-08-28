22 % من عقود التمويل العقاري الموقَّعة خلال 5 سنوات تمت خلال النصف الأول 2021

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أظهرتها بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما" أن 22 % من عقود التمويل العقاري السكني المقدَّمة للأفراد منذ بداية 2017 حتى اليوم تم توقيعها خلال النصف الأول من العام الحالي 2021، بمعدل 153 ألف عقد تمويلي جديد مقدَّمة من جميع المصارف والمؤسسات التمويلية خلال النصف الأول 2021.

وأوضح الرصد أن إجمالي عقود التمويل العقاري السكني الجديدة المقدَّمة للأفراد منذ بداية 2017 حتى اليوم تجاوزت 709 آلاف عقد تمويلي جديد، بقيمة إجمالية قاربت 350 مليار ريال، منها نحو 153 ألف عقد تم توقيعها خلال النصف الأول 2021 بقيمة 79 مليار ريال.

وبحسب النشرة الشهرية لـ"ساما"، سجَّل التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، المقدَّم من جميع المصارف والمؤسسات التمويلية، نموًّا في معدلات عقود التمويل العقاري، تجاوزت 153 ألف عقد بنحو 15 % مقارنة بنحو 134 ألف عقد خلال النصف الأول 2020، فيما بلغت نسبة النمو في التمويل 27 % بقيمة 79 مليار خلال الفترة نفسها مقارنة بـ62.1 مليار خلال النصف الأول 2020، وسط حزمة من التسهيلات والمبادرات الحكومية لتحفيز نمو المعروض العقاري السكني في المدن الرئيسية في جميع مدن ومناطق السعودية.

وكشفت نشرة "ساما" أن قرابة 98 % من قيمة عقود التمويل العقاري المقدَّمة للأفراد خلال النصف الأول 2021م كانت عن طريق البنوك، ونحو 2 % منها عن طريق شركات التمويل العقاري في السعودية، بينما شكَّل تمويل عقود الفيلات 80 % من التمويل بنحو 63 مليارًا، و16 % للشقق بقيمة 12.6 مليار ريال، ونحو 4 % من التمويل للأراضي السكنية بقيمة 3.5 مليار.

يُذكر أن القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2020 سجّلت معدلات تاريخية بما يتجاوز 295 ألف عقد بقيمة 140.7 مليار، وهو ما يعادل إجمالي ما قُدم خلال 4 سنوات سابقة (2019 و2018 و2017و 2016)، فيما شهد عام 2019 تحقيق معدلات قياسية تجاوزت 3.5 ضعف ما قُدّم في 2018 بنحو 179،217 عقدًا بقيمة 79،128 مليارًا، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50،496 عقدًا بقيمة إجمالية تقارب 29.503 مليارات. وفي عام 2017 قرابة 30،833 عقدًا بقيمة 21،025 مليارًا، وشهد 2016 توقيع 22،259 عقدًا تمويليًّا بقيمة 17،096 مليارًا.