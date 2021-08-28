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100 ألف ملصق توعوي تضبط الإجراءات الاحترازية في مدارس "تعليم مكة"

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جميعها أكملت جاهزيتها لتنفيذ إجراءات "وقاية" الاحترازية

100 ألف ملصق توعوي تضبط الإجراءات الاحترازية في مدارس

أكملت جميع المدارس بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة جاهزيتها لتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها هيئة الصحة العامة "وقاية" والمبلغة لوزارة التعليم؛ حيث نفذت الإدارة خلال الأسبوع الماضي ميدانية للمدارس للوقوف على جاهزية المدارس من حيث النظافة والصيانة، وتوفر أدوات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وغيرها من المستلزمات الضرورية للعودة الآمنة للمدرسة.

وشهدت المدارس تركيب ونشر ما يزيد على 100 ألف ملصق ولوحة توعوية تم نشرها على الأبواب والمداخل والممرات والفصول والطاولات الدراسية لتطبيق الإجراءات وتعزيز التباعد خلال اليوم الدراسي.

وشددت الإدارة على جميع المدارس بأهمية التقيد بما صدر من هيئة الصحة العامة "وقاية"، وكذلك ما صدر عن وزارة التعليم من الأدلة والنماذج التشغيلية الإشرافية والمدرسية للعام الدراسي الجديد 1443هـ، ومنها الدليلان الإشرافي والمدرسي اللذان اشتملا على الإجراءات التنظيمية التي تساعد في سير العملية التعليمية, وفق الترتيبات والتنظيمات المعلنة لعودة الدراسة حضوريًا وعن بُعد.

كما تضمّنت الإجراءات التنفيذية التي تنص على تطبيق الاحترازات الصحية "وقاية"، والتأكد من الوضع الصحي للجميع عند دخول الطلاب لليوم الدراسي.

100 ألف ملصق توعوي تضبط الإجراءات الاحترازية في مدارس

100 ألف ملصق توعوي تضبط الإجراءات الاحترازية في مدارس

100 ألف ملصق توعوي تضبط الإجراءات الاحترازية في مدارس

تطبيق توكلنا لقاح كورونا الجديد وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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