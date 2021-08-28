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أفغان يحتجون في أثينا ويهتفون «نريد السلام من العالم»

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أفغان يحتجون في أثينا ويهتفون «نريد السلام من العالم» أفغان يحتجون في أثينا ويهتفون «نريد السلام من العالم»

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نظم مئات الأفغان مسيرة إلى السفارة الأمريكية في العاصمة اليونانية أثينا اليوم السبت مطالبين المجتمع الدولي بالسلام ورفعوا لافتات كتب عليها «أفغانستان تنزف» و«ارفعوا أيديكم عن أرضنا». وفي أعقاب سيطرة طالبان على البلاد في وقت سابق من هذا الشهر، بدأت القوات الأمريكية انسحابها من مطار كابول بعد جهود مضنية

استمرت أسبوعين من قبل واشنطن وحلفائها لإجلاء مواطنيهم والأفغان المعرضين للخطر بحلول الموعد النهائي الذي حدده الرئيس جو بايدن ويحل يوم الثلاثاء.

وقال أومي نظيم (24 عاما) الذي انضم إلى الاحتجاج السلمي في العاصمة اليونانية «سئمنا الحرب، سئمنا العنف، سئمنا رؤية الجثث. جئنا كلنا إلى هنا معا ونريد السلام من العالم ونريد انهاء هذه الحرب».

وهتف محتجون أخرون «أوقفوا قتل الأفغان» و«نريد العدالة».

وكانت اليونان في خط المواجهة في أزمة المهاجرين في عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون شخص، معظمهم من السوريين والأفغان والعراقيين، بحثا عن ملاذ. ولا يزال العديد منهم يعيشون في مخيمات يونانية في انتظار بحث طلبات لجوئهم.

وخوفا من تدفق مهاجرين جدد من أفغانستان أكملت اليونان بناء سياج بطول 40 كيلومترا على حدودها مع تركيا وتم وضع نظام مراقبة جديد لمنع طالبي اللجوء المحتملين من محاولة الوصول إلى أوروبا.

ويعقد وزراء الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي اجتماعا خاصا يوم الثلاثاء لمناقشة آخر التطورات في أفغانستان وعواقبها على الأمن والهجرة في الاتحاد المؤلف من 27 دولة.

المصرى اليوم

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