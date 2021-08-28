محامية: 5 آلاف جنيه غرامة على الأم في هذه الحالة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المحامية ريم حسام، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ينص على أن الاستضافة من 8 لـ12 ساعة بدلاً من 3 ساعات، ويحق للأب أن يطلب أن استضافة نجله في المنزل، ويحق له «المبيت» بطلب من المحكمة، وهذا الأمر مهم جدًا للجد والجدة والأب.

وتابعت «حسام»، خلال لقائها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية يفرض غرامة على الأم التي لا تنفذ الاستضافة بغرامة تتراوح من 1000 لـ5 آلاف جنيه، وإذا استمرت في عدم تنفيذ الاستضافة تنتقل الحضانة من الأم لـ أم الأم.

وأضافت أن الطفل أكثر المتضررين من الانفصال، خاصة إذا كان الأب أو الأم غير أسوياء، فمن المفترض أن يعمل الطرفان من أجل مصلحة الابن، مشددة على ضرورة وجود لجنة تقصي مكونة من اطباء نفسيين لمتابعة حالة الأب والأم، واختيار الأنسب للحضانة، خاصة وأن الأم قد تكون غير مؤهلة للحضانة، وفي هذه الحالة يُظلم الطفل.