استشاري نفسي يكشف طرق الحفاظ على نفسية الأطفال بعد الطلاق

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قال الدكتور هشام حجازي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الأطفال يتعلمون بالمشاهدة أكثر من الكلام، فيعملون على تقليد ما يشاهدونه من مشاجرة وأصوات مرتفعة بين الزوجين، وهذا من شأنه أن يؤثر سلبًا على حياة الطفل، وبمجرد الانتقال إلى بيئة هادئة، ينشأ الأطفال في بيئة سوية.



وأشار «حجازي»، خلال حواره مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي وياسمين فهمي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إلى ضرورة عدم إبعاد الأطفال عن الطرف الآخر حال الانفصال، وعدم تعريض الأطفال لأي خلافات قد تحدث بقدر الإمكان للحفاظ على نفسيتهم.

ولفت إلى ضرورة وجود اتفاق بين الأب والأم بعد الانفصال على طريقة التعامل مع الأطفال، من خلال وجود قواعد واحدة في التعامل معهم سواء لدى الأم أو الأب، حتى لا يحدث لهم أي تشتت، كما أن هناك ضرورة لإرسال رسالة واحدة للأطفال عن أسباب الانفصال من قبل الطرفين.