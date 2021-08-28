هند صبري تحتفل بكليب «سقف الحلاوة»

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احتفلت النجمة هند صبري وطيارة بنجاح أغنية «سقف الحلاوة» للفنان أحمد الروبي، بالساحل الشمالي بحضور محمد البسيوني ورامز يوسف والفنانة هبة الدسوقي التي ظهرت كموديل في الفيديو كليب الخاص بالأغنية.

أكدت الفنانة هند صبري أنها سعيدة بالأغنية وردود الفعل التي تسمعها عنها وهي كفنانة تحب دائمًا دعم الأفكار الجديدة والمواهب الشابة، وأنها حرصت على الاحتفال بنجاح الأغنية لأنها تنتمي لنوعية الغناء التي يفتقدها الكثيرون حاليا وهي شخصيًّا وفي كل أنواع الفنون.

وقالت مخرجة الكليب منة الديابي إنها استمتعت بالتجربة وبالكليب نفسه والعمل مع أحمد وطيارة وهبة. وعن سبب اختيارها هبة كي تكون بطلة للكليب قالت إنها ممثلة جيدة وهي تتوقع لها مستقبلا باهرا.