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يعقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم في السابعة مساء غد الأحد مؤتمرا صحفيا باستاد الدفاع الجوي.

وقرر الجهاز الفني فتح المران أمام وسائل الإعلام لمتابعته لمدة ربع ساعة قبل مواجهة مصر أمام أنجولا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وخضع اليوم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لمسحة طبية داخل فندق الإقامة للكشف عن فيروس كورونا في أول تجمعهم لبداية المعسكر المغلق.

ويستعد منتخبنا الوطني لمواجهتي أنجولا والجابون يومي ١ و٥ سبتمبر المقبل في بداية مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

ويؤدي فريقنا الوطني أول مرانه مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في إطار التحضيرات قبل استكمال انضمام باقي عناصر المنتخب.