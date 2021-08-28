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أمن المنافذ يواصل حملاته لمكافحة جرائم التهريب

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أمن المنافذ يواصل حملاته لمكافحة جرائم التهريب أمن المنافذ يواصل حملاته لمكافحة جرائم التهريب

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واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت الحملات من ضبط 3 قضايا تهريب أبرزها منسوجات ومستحضرات تجميل متنوعة، وقضيتين فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، وقضيتين فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة.

كما تم ضبط 57 قضية فى مجال الأمن العام، و1456 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 202 حكم قضائى متنوع، وقضيتين فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

المصرى اليوم

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