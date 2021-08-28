رئيس جامعة قناة السويس: متابعة تسليم تصميمات منظومات الجامعة الذكية

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أكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، أنه تماشيا مع خطة الجامعة الخاصة بمشروع التحول الرقمي وميكنة كامل قطاعات الجامعة وتنفيذا لاتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس والهيئة العربية للتصنيع والتي تستهدف أن تكون جامعة القناة أول جامعة ذكية في مصر، فإنه يتم تنفيذ خطوات المنظومات المقترحة من خلال قاعدة بيانات واحدة متكاملة تتيح لجميع منتسبي الجامعة من طلاب (مرحلة ما قبل التخرج والدراسات العليا) وموظفي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس التعامل مع جميع هذه الأنظمة والاستفادة من خدماتها من خلال صفحة شخصية لكل مستخدم تتيح له التعامل مع هذه الأنظمة واستخراج البيانات والتقارير والمستندات اللازمة.

وتنفيذا لتلك التعليمات قام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بعقد مجموعة من الاجتماعات لمراجعة الشاشات الخاصة ببرنامج شؤون الطلاب، المدن الجامعية، الإدارة الطبية، الإدارة الهندسية، الحملة الميكانيكية ودار الضيافة المزمع تنفيذه بالمنظومات الجديدة بالجامعة بحضور كل من الدكتور امير مهنا مدير وحدة التحول الرقمي والدكتور تامر حسنين نائب مدير وحدة التحول الرقمي والدكتور محمد أبوالعلا منسق البرامج المتميزة الجديدة بكلية التجارة والسادة منسقي شؤون الطلاب بالكليات والسادة مديري الإدارات الخاصة بالمنظومات السابقة بالجامعة.

وناقش الحضور الوضع الحالي للمنظومات والتعديلات المأمول تنفيذها في المنظومات الجديدة وأثنى الحضور على الجهد المبذول من الشركة المنفذة والفريق المشرف على التنفيذ من الجامعة.

ومن جانبه أعلن الدكتور أمير مهنا مدير وحدة التحول الرقمي، أنه تم الانتهاء من تنفيذ التصميمات الخاصة بمنظومة الحضور والانصراف، المراسلات، الصيانة، المدن الجامعية، الحملة الميكانيكية، دار الضيافة، دار كبار الزوار، الإدارة الطبية والشئون الادارية والبدا في تسليم التصميمات الخاصة بمنظومات التحول الرقمي تباعا من قبل الشركة المنفذة.

وأكد الدكتور تامر حسنين نائب مدير وحدة التحول الرقمي استمرار عقد جلسات مناقشة التصميمات مع مديري الإدارات بالجامعة لمناقشة التعديلات المطلوبة على المنظومات والتأكد من ملاءمة التصميمات التي نفذتها الهيئة العربية للتصنيع للاحتياجات الفعلية للجامعة التي تم مناقشتها خلال المرحلة الأولى من تحليل الفجوة واستكمال المرحلة الثانية من المشروع – مرحلة التصميم – استعدادا للتنفيذ الفعلي للمشروع في المرحلة الثالثة