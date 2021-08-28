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بايدن يحذر من إعصار «إيدا» ويعتبره «خطيرا جدا جدا»

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بايدن يحذر من إعصار «إيدا» ويعتبره «خطيرا جدا جدا» بايدن يحذر من إعصار «إيدا» ويعتبره «خطيرا جدا جدا»

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه تحدث مع حكام الولايات في منطقة خليج المكسيك ونسق مع مؤسسات الكهرباء لإعادة التيار الكهربائي بعد الإعصار «إيدا».

وقال بايدن لموظفي الوكالة الاتحادية في إدارة حالات الطوارئ، اليوم السبت: «إيدا يتحول إلى عاصفة خطيرة جدا جدا»، بحسب «رويترز».

وتحرك إعصار «إيدا» صوب ساحل الخليج الأمريكي، اليوم السبت، وقامت أحياء نيو أورليانز المعرضة للفيضانات، بعمليات إجلاء للسكان، وكذلك منصات حفر النفط في خليج المكسيك.

وقال خبراء الأرصاد إنه يمكن أن يجعل هبوط اليابسة في الولايات المتحدة بمثابة عاصفة خطيرة من الفئة الرابعة على مقياس سافير-سيمبسون المكون من خمس درجات، مما يولد رياحًا تقترب من 140 ميلًا في الساعة (225 كم / ساعة)، وأمطارا غزيرة وموجة إدية يمكن أن تغرق الكثير من ساحل لويزيانا بعمق عدة أقدام في .

المصرى اليوم

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