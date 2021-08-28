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المبعوث الأمريكي للمصالحة الأفغانية: سماح «طالبان» للمواطنين بمغادرة البلاد أمر إيجابي

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المبعوث الأمريكي للمصالحة الأفغانية: سماح «طالبان» للمواطنين بمغادرة البلاد أمر إيجابي المبعوث الأمريكي للمصالحة الأفغانية: سماح «طالبان» للمواطنين بمغادرة البلاد أمر إيجابي

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رحّب المبعوث الأمريكي للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد، اليوم السبت، بإعلان حركة «طالبان» (المحظورة في الاتحادية) السماح للأفغان الراغبين في مغادرة البلاد بالقيام بذلك.

وأكّد خليل زاد أنه «سيجري التأكد من التزام طالبان بذلك، وهذا عقب الفوضى التي ضربت مطار العاصمة في ظل عمليات إجلاء الرعايا الأجانب والمتعاونين مع القوات الأجنبية».

وقال خليل زاد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، يوم أمس الجمعة، في خطاب ألقاه على مستوى البلاد، أن «كبار قادة طالبان تعهدوا بعدم منع أي شخص من السفر خارج أفغانستان عن طريق الجو أو البر».

وأضاف أن نائب زعيم طالبان الملا برادر، قال في خطاب له: «مواطنونا، سواء عملوا مع الأمريكيّين أو غير ذلك، قد يغادرون البلاد إذا أرادوا ولأي سبب، وستكون جميع المطارات، وخاصة مطار كابول، مفتوحة لسفرهم»، مرفقًا صورة ضوئية لترجمة لخطاب نائب رئيس المكتب السياسي لطالبان، شير عباس ستانكزي.
وختم بالقول: «البيان إيجابي. نحن وحلفاؤنا والمجتمع الدولي سنلزمهم بالوفاء بهذه الالتزامات».

هذا وقد أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر، محمد سهيل شاهين، أمس الجمعة، أن «الأفغان الذين يحملون وثائق تخولهم المغادرة سيتمكنون من السفر إلى الخارج بعد افتتاح القسم المدني في مطار كابول».

وكتب شاهين، على حسابه عبر «تويتر» أن «وفد الإمارة الإسلامية (اسم النظام السياسي لحركة لطالبان) أكد أن كل أفغاني لديه وثائق سارية المفعول يمكنه السفر إلى الخارج، وسيتم تزويد جميع الأفغان بشروط سفر مناسبة بعد فتح القسم المدني في المطار».

المصرى اليوم

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