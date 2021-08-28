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البابا تواضروس يستقبل وفد أكاديمية شباب المتوسط (صور)

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البابا تواضروس يستقبل وفد أكاديمية شباب المتوسط (صور) البابا تواضروس يستقبل وفد أكاديمية شباب المتوسط (صور)

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استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، وفدًا من مشروع «أكاديمية شباب المتوسط» الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة، بحضور نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع القديمة وأسقفية الخدمات.

رحب البابا بالشباب الحاضرين الذين بلغ عددهم حوالي ٩٠ شابًّا وقدم لهم نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لكونها من أقدم الكنائس وتنتشر في أكثر من مائة دولة حول العالم، وأن المصريين أغنياء بالحضارة العريقة والوحدة الوطنية الطبيعية، ثم أجاب قداسته عن أسئلة الشباب، وقدم لهم هدايا تذكارية كما التقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

يذكر أن «أكاديمية شباب المتوسط» هو برنامج تدريبي غير رسمي مدته أسبوع يهدف إلى رفع وعي الشباب بقضايا البحر المتوسط، ومن أهمها قضية التطرف وتنمية الوعي لديهم حول الوحدة الوطنية والأخوة الإنسانية، من خلال الحوار والمناقشات.

المصرى اليوم

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