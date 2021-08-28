تعرف على جهود «الداخلية» خلال أسبوع

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى خلال أسبوع.

وفى مجال الأمن العام، تم إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 55 متهم، وبحوزتهم 21 قطعة سلاح نارى، و27 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، تم ضبط 412 عنصر إجرامى شديد الخطورة، وبحوزتهم 235 قطعة سلاح نارى وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة وكميات من المواد المخدرة المتنوعة.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، تم ضبط 883 قطعة سلاح نارى، و3 ورش تصنيع أسلحة.

أما في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، تم ضبط 16 تشكيلات عصابية، ضموا 46 متهم، إرتكبوا 77 حادث سرقة متنوعة، و33 قضية أحداث، وإعادة 2 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 63 حادث متنوع، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 92 متهماً.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 455250 حكم قضائى بإجمالى 38385 متهم، كما تم ضبط 9353 قضية تموينية متنوعة، و79293 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 63٫004٫602 جنيه.

وفى مجال قضايا التهرب الضريبى، تم ضبط 1776 قضية في مجال التهرب الضريبى، و20 قضية في مجال مكافحة جرائم الإتجار في النقد الأجنبى، بقيمة إجمالية بلغت 119٫088٫419 جنيه.

كما تم ضبط 1528 قضية متنوعة، و190 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، و362 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، ،و6173 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1622 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 9673 أرجيلة.

وتمكنت الحملات من ضبط 67438 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ67134 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 304 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وفى مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط 1470 قضية إتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1598 متهم، وقضية غسل الأموال وقدرت قيمة الممتلكات قرابة 8 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

أما في مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 219838 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 35415 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و3932 موقف عشوائى.

وفى مجال أمن الموانئ، تم ضبط 9 قضايا تهريب، و69 قضية متنوعة، و280 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها حيازة آثار وحفر وتنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.