فيلم «200 جنيه» يبدأ اليوم في 27 دور عرض جديدة

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عرض منذ أيام قليلة فيلم 200 جنيه، والذي حقق بالأرقام إيرادات متفوقة بالمقارنة بالافلام المطروحه بدور العرض حاليا .

وجاء في بيان صحفي أن فيلم 200 جنيه حقق في يومين إيرادات ما يقرب من مليون جنيه، وذلك حيث يعرض الفيلم في 40 دار عرض سينمائي مصرية فقط، وبدأ اليوم الأول في 27 دور عرض، في الوقت الذي تم تقديم معظم الافلام في الاونه الاخيره في سوق السينما بما يتخطي ال 75 دار عرض مصرية.

وبعد النجاح الذي قدمه فيلم 200 جنيه متفوقاً، طلبت عدد من دور الخليج العربية ومنها السعودية الفيلم لتقديمه على شاشاتها هناك، حيث أكدت الإيرادات وبأرقام عدد دور العرض تفوقه في تحقيق ايرادات جيده في بدايه طرحه ف السوق المصري.

يذكر أن فيلم ٢٠٠ جنيه تدور احداثه في اطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة العمل.

«200 جنيه»، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي ،أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي،بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي ،مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد.