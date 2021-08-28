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قال الدكتور خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للدراسات السياسية، إن السياق الرئيسي لمشاركة مصر في مؤتمر بغداد هو تقديم كافة أشكال الدعم من الدولة المصرية للدولة والشعب العراقي، وكلا هذه التعبيرات وردت بشكل صريح وواضح على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته الذي ألقاها في هذا المؤتمر.

وأضاف الدكتور خالد عكاشة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت: من الواضح أنه عبر مجموعة من الزيارات التي سبقت القمة، وشكل التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن بأن هناك دعم كبير ومراهنة كبيرة من قبل مصر على قيام العراق الجديدة بدور فاعل.

وتابع: أننا في انتظار لعب العراق دور عربي وإقليمي متطور ومتقدم، وهذا الأمر كان موجودا لدى مصر وكافة الأطراف التي حرصت جميعها على التواجد في هذا المؤتمر المهم الذي لم يسبق انعقاده على الأراضي العراقية.

وأوضح أن عملية لفت الإنتباه بانتظار دور فاعل للعراق في المستقبل يستلزمه عدم التدخل في شؤونه بكل المقاييس والأشكال، أو استغلال أراضيه لأي مغامرات إقليمية، وعلى العراق أن يمارس سيادته بشكل كامل، وهذه رسالة شديدة الوضوح وبالغة الدلالة من قبل الرئيس السيسي.