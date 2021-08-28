صحة السويس: تقديم تطعيم كورونا للمواطنين بالميادين العامة

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أعلنت مديرية الصحة بالسويس بقيادة الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة، عن خطة صحة السويس بتقديم تطعيم الكورونا للمواطنين وذلك من خلال الدفع بالعيادات المتتقله للميادين العامة بالسويس .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بشأن تسهيل وإتاحة حصول المواطنين على لقاحات كورونا.

وإذ تقوم مديرية الصحة بنشر خطة إنتشار العيادات المتنقلة للأسبوع الحالي، وتهيب بكافة المواطنين بالتسجيل فقط على موقع الوزارة المخصص لتلقي لقاحات الكورونا قبل التوجه لموقع العيادات المتنقله، على رابط: https://www.egcovac.mohp.gov.eg