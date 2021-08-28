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محافظ بني سويف: الكشف وتقديم العلاج لـ419 مواطناً في قافلة نفذتها الصحة بالكوم الأحمر

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محافظ بني سويف: الكشف وتقديم العلاج لـ419 مواطناً في قافلة نفذتها الصحة بالكوم الأحمر محافظ بني سويف: الكشف وتقديم العلاج لـ419 مواطناً في قافلة نفذتها الصحة بالكوم الأحمر

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية وفي إطار مبادرة حياة كريمة

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، وتضمن الإشارة إلى أنه تم"أمس الجمعة" تنظيم قافلة طبية بقرية الكوم الأحمر ببني سويف، بالتعاون مع مؤسسة راعي للتنمية،وبالتنسيق مع الوحدة المحلية،وتمت مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا،حيث تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد القافلة،علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمستهدفين في القافلة،مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية

تمكنت القافلة من الكشف على 419 مواطناً وتوزيع بعض الأدوية بالمجان،حيث ضمت عدداً من التخصصات الطبية والتي شملت(46 أطفال، 73باطنة، 126رمد، 87عظام، 87 جلدية )،وتوفير 41 نظارة طبية،وذلك تحت إشراف الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسق القوافل الطبيةومسؤول الإمداد الطبي بمديرية الصحة،وبالتعاون مع فريق العمل

المصرى اليوم

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