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نائب محافظ القليوبية يتابع التطعيم ومشروعات الرصف والنظافة بشبرا الخيمة (صور)

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نائب محافظ القليوبية يتابع التطعيم ومشروعات الرصف والنظافة بشبرا الخيمة (صور) نائب محافظ القليوبية يتابع التطعيم ومشروعات الرصف والنظافة بشبرا الخيمة (صور)

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تفقد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، ومجدي البكري نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، المركز الطبي بعثمان، وعدد من مشروعات الطرق الجارية بمدينة شبرا الخيمة.

تابع نائب المحافظ، انتظام سير العمل، وتلقي المواطنين لقاح كوفيد-١٩، موجها بإزالة الاشغالات التي تعوق حركة المواطنين بمحيط المركز، وتوفير خدمات أمنية ثابتة ومشرفي نظافة من الحي تيسيرا على المواطنين والفرق الطبية العاملة بالمركز.

كما تابع أعمال الرصف الجارية بشارع شركات البترول بنطاق مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة، والتي بلغت نسبة التنفيذ به ٩٧%، وجاري الإنتهاء من أعمال الإضاءة والإنترلوك للأرصفة والجزيرة الوسطى، كما تابع أعمال التطوير الجارية بشارع أحمد عرابي والمنطقة المحيطة بقصر محمد علي بحي غرب شبرا الخيمة.
وخلال الجولة تفقد نائب المحافظ، منظومة النظافة بشوارع ١٥ مايو و١٣٥ وأحمد عرابي وشركات البترول وعزبة أفندينا، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات اللازمة بمنتهى الحزم حيال المخالفين.

نائب محافظ القليوبية يتابع التطعيم ومشروعات الرصف والنظافة بشبرا الخيمة
نائب محافظ القليوبية يتابع التطعيم ومشروعات الرصف والنظافة بشبرا الخيمة
نائب محافظ القليوبية يتابع التطعيم ومشروعات الرصف والنظافة بشبرا الخيمة
نائب محافظ القليوبية يتابع التطعيم ومشروعات الرصف والنظافة بشبرا الخيمة
نائب محافظ القليوبية يتابع التطعيم ومشروعات الرصف والنظافة بشبرا الخيمة

المصرى اليوم

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