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إصابة مهندس خلال عمله بمشروع تبطين الترع جنوب الأقصر

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إصابة مهندس خلال عمله بمشروع تبطين الترع جنوب الأقصر إصابة مهندس خلال عمله بمشروع تبطين الترع جنوب الأقصر

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تعرض مهندس من مشرفي مشروع تبطين وتأهيل الترع، للإصابة خلال مزاولة عمله بمدينة الطود جنوبي الأقصر.

تلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، اخطارا من مرفق إسعاف الأقصر بناء على البلاغ من الأهالي، بإصابة مهندس «عباس، م» 35عاما، أثناء مزاولة مهام عمله بالمشروع.

وتبين أنه أثناء قيام المهندس باداء عمله، انزلقت قدمه أسفل عجلة اللودر، ما أسفر عنه إصابة قدمه إصابة بالغة، وتبين إصابته بتهتك بالاوعيه الدمويه وكسور متعددة بالقدم مع تهتك بالجلد.

على الفور انتقلت سيارة إسعاف لمقر المشروع وتم نقل المهندس إلى مستشفى أرمنت التخصصي بعد تقديم إسعافات أولية له من جانب المسعف وليد صلاح، وتحويله لمستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج .

المصرى اليوم

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