ضبط شخصين بحوزتهما حشيش بالبحيرة

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تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة شخصين بالبحيرة بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قيام شخصين بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز ، وعثر بحوزتهما على بندقية خرطوش وكمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام و2 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، والهاتفين للإتصال بعملائهما، والمبالغ المالية من متحصلات البيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.