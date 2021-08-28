أخبار عاجلة

مطالبة برلمانية بإعادة النظر في مواد الاستثمار بقانون الرياضة -
تبدأ غدا.. 7 إجراءات من إيبارشية حلوان لمواجهة كورونا في الكنائس -
«السعيد» تلتقي وزير الاستثمار بأوزبكستان على هامش الاجتماع 46 لمجموعة البنك الإسلامي -
"التعليم" توقّع مذكرة تفاهم مع "المالية" لتمويل المشروعات التعليمية -
فكرت تشترى ديناصور؟..بيج جون ديناصور عمره 67 مليون سنة ب2 مليون دولار -
بسبب الانسحاب.. بعض قدامى المحاربين البريطانيين في أفغانستان ينتحرون -
غدا.. بدء فعاليات أكبر مؤتمر ومعرض للصحة في مصر وأفريقيا بمشاركة 475 شركة عالمية ومحلية -
دار الإفتاء: المَهْرَ لمصلحة المرأة لكن المغالاة فيه تُعدُّ عائقًا للزواج وتنافي الغَرَض منه -
هل يعود جورجينيو إلى الدوري الإيطالي؟.. وكيله يرد -
محافظ المنيا يعلن إنشاء محطة مياه شرب بدير البرشا بتكلفة 77 مليون جنيه ضمن «حياة كريمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

ضبط شخصين بحوزتهما حشيش بالبحيرة

Print
ضبط شخصين بحوزتهما حشيش بالبحيرة ضبط شخصين بحوزتهما حشيش بالبحيرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة شخصين بالبحيرة بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قيام شخصين بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز ، وعثر بحوزتهما على بندقية خرطوش وكمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام و2 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، والهاتفين للإتصال بعملائهما، والمبالغ المالية من متحصلات البيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مطالبة برلمانية بإعادة النظر في مواد الاستثمار بقانون الرياضة

مطالبة برلمانية بإعادة النظر في مواد الاستثمار بقانون الرياضة

تبدأ غدا.. 7 إجراءات من إيبارشية حلوان لمواجهة كورونا في الكنائس

تبدأ غدا.. 7 إجراءات من إيبارشية حلوان لمواجهة كورونا في الكنائس

«السعيد» تلتقي وزير الاستثمار بأوزبكستان على هامش الاجتماع 46 لمجموعة البنك الإسلامي

«السعيد» تلتقي وزير الاستثمار بأوزبكستان على هامش الاجتماع 46 لمجموعة البنك الإسلامي

احذر الكثافات في هذه الطرق

احذر الكثافات في هذه الطرق