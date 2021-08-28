«الأمن الاقتصادي» يواصل حملاته لمواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

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واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3230 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

كما تم ضبط 12054 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، و204 قضية متنوعة، و141 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات تنفيذ القرارات الإدارية ومخالفات مبانى .

وتم ضبط 1378 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائى، ولحوم ومصنعاتها، وثروة زراعية، ومواد بترولية، وسجائر.

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.