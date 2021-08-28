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وزير خارجية إيران يخرق البروتوكول في مؤتمر بغداد .. ومغردون: "متطفل"

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وزير خارجية إيران يخرق البروتوكول في مؤتمر بغداد .. ومغردون: "متطفل" وزير خارجية إيران يخرق البروتوكول في مؤتمر بغداد .. ومغردون: "متطفل"
لم يلتزم بالمكان المخصص له في صف وزراء الخارجية

وزير خارجية إيران يخرق البروتوكول في مؤتمر بغداد .. ومغردون:

خرق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، البروتوكول أثناء التقاط صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، اليوم (السبت)؛ مما أثار استهجان رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ووقف "عبد اللهيان" في الصف الأول بين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في حين أن المكان المخصص له كان في الصف الثاني مع وزراء الخارجية المشاركين، وفقًا للبروتوكول.

وتعليقًا على تصرف وزير الخارجية الإيراني، قالت مغردة تسمي حسابها "مارتا هومي": "وزير خارجية إيران الشر يتعدى على مكان وقوف سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجانب الرؤساء والملوك، على الرغم من أن المكان البروتوكولي الحقيقي للوزير الإيراني هو في الخلف الصف الثاني".

وقال المغرد عبد الرحمن الروقي: "وزير خارجية إيران كان يحاول جاهدًا إحراج العراق ورئيس وزرائه أمام الضيوف ... وفي الصورة التذكارية تطفّل على صف الرؤساء ووقف مكان الشيخ محمد بن راشد".

إيران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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