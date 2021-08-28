استشاري نفسي: الطفل عليه أن يجلس 40% من وقته بعد الطلاق مع الأب

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قال الدكتور هشام حجازي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الأطفال عليهم أن يقضوا 40% من الوقت مع الأب بعد الانفصال وفقًا لأحدث الدراسات، خاصة وأن الأب يكون شخص داعم للأطفال بصورة كبيرة، مشددًا على ضرورة أن يذهب الأطفال لمنزل الأب أو الجد، لتوطيد العلاقة بأسرة الأب.



وأشار «حجازي»، خلال حواره مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي وياسمين فهمي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أثرت بشكل إيجابي على مدى قبول الأطفال لانفصال الوالدين، خاصة وأن هناك الكثير من الأسر المطلقة.

ولفت إلى أن هناك ضرورة لتحضير الأطفال للطلاق أو لارتباط أحد الطرفين، فالطفل ما قبل المدرسة لن يجد مشكلة كبيرة في قبول هذا الأمر، لأنه لا يستطيع أن يدرك ما يحدث بشكل جيد، أما الطفل في مرحلة المراهقة في الغالب سيدخل في مشكلة مع أهله، لأنه يريد إثبات ذاته وخلافه.