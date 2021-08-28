أخبار عاجلة

مطالبة برلمانية بإعادة النظر في مواد الاستثمار بقانون الرياضة -
تبدأ غدا.. 7 إجراءات من إيبارشية حلوان لمواجهة كورونا في الكنائس -
«السعيد» تلتقي وزير الاستثمار بأوزبكستان على هامش الاجتماع 46 لمجموعة البنك الإسلامي -
"التعليم" توقّع مذكرة تفاهم مع "المالية" لتمويل المشروعات التعليمية -
فكرت تشترى ديناصور؟..بيج جون ديناصور عمره 67 مليون سنة ب2 مليون دولار -
بسبب الانسحاب.. بعض قدامى المحاربين البريطانيين في أفغانستان ينتحرون -
غدا.. بدء فعاليات أكبر مؤتمر ومعرض للصحة في مصر وأفريقيا بمشاركة 475 شركة عالمية ومحلية -
دار الإفتاء: المَهْرَ لمصلحة المرأة لكن المغالاة فيه تُعدُّ عائقًا للزواج وتنافي الغَرَض منه -
هل يعود جورجينيو إلى الدوري الإيطالي؟.. وكيله يرد -
محافظ المنيا يعلن إنشاء محطة مياه شرب بدير البرشا بتكلفة 77 مليون جنيه ضمن «حياة كريمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

محمد صلاح يقترب من تحطيم رقم قياسي تاريخي في الدوري الإنجليزي

Print
محمد صلاح يقترب من تحطيم رقم قياسي تاريخي في الدوري الإنجليزي محمد صلاح يقترب من تحطيم رقم قياسي تاريخي في الدوري الإنجليزي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اقترب محمد صلاح من تحطيم رقم قياسي أفريقي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفًا في تعادل فريقه ليفربول مع تشيلسي 1-1 اليوم السبت في المرحلة الثالثة من المسابقة.

وسجل صلاح هدف التعادل لليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 45، وبفضل هذا الهدف، رفع صلاح رصيده إلى 99 هدفًا في الدوري الإنجليزي، ليعزز مركزه الثاني في قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ المسابقة، ويقترب من متصدر القائمة، الأسطورة الإيفوارية ديديه دروجبا نجم تشيلسي السابق، صاحب الـ104 أهداف.

ومن المتوقع أن يحطم صلاح رقم دروجبا هذا الموسم، على اعتبار أنه سيخوض عدة مباريات في الدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول، بينما لا يستطيع النجم الإيفواري السابق تعزيز صدارته لأنه اعتزل كرة القدم منذ عدة سنوات.

كان نادي ليفربول قد أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة المصري يعتذر فيه عن عدم إمكانية انضمام لاعبه محمد صلاح لمعسكر منتخب بلاده المقبل، والذي يستعد لخوض مباراتي أنجولا والجابون ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم المقبلة.

وتضمن الخطاب أسباب اتخاذ هذه الخطوة، وهي الإجراءات المطبقة في إنجلترا لمجابهة ، وهذه الإجراءات تشمل إجبار العائدين من بعض البلدان على الخضوع لحجر صحي لعشرة أيام لدى العودة إلى إنجلترا.

وتقع ، والبرازيل والأرجنتين وعدة دول أخرى، ضمن القائمة الحمراء التي وضعتها السلطات البريطانية، بما يعني أن من يعود من أي من هذه البلدان يدخل في حجر صحي في أحد الفنادق التي تحددها البريطانية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
غدا.. بدء فعاليات أكبر مؤتمر ومعرض للصحة في مصر وأفريقيا بمشاركة 475 شركة عالمية ومحلية

غدا.. بدء فعاليات أكبر مؤتمر ومعرض للصحة في مصر وأفريقيا بمشاركة 475 شركة عالمية ومحلية

مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي قنا

مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي قنا

سلة الأهلي يستهل مشواره فى الموسم الجديد بمواجهة مصر للبترول

سلة الأهلي يستهل مشواره فى الموسم الجديد بمواجهة مصر للبترول

أول تعليق مصري على الأحداث الأخيرة في غينيا

أول تعليق مصري على الأحداث الأخيرة في غينيا