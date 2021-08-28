محمد صلاح يقترب من تحطيم رقم قياسي تاريخي في الدوري الإنجليزي

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اقترب محمد صلاح من تحطيم رقم قياسي أفريقي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفًا في تعادل فريقه ليفربول مع تشيلسي 1-1 اليوم السبت في المرحلة الثالثة من المسابقة.

وسجل صلاح هدف التعادل لليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 45، وبفضل هذا الهدف، رفع صلاح رصيده إلى 99 هدفًا في الدوري الإنجليزي، ليعزز مركزه الثاني في قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ المسابقة، ويقترب من متصدر القائمة، الأسطورة الإيفوارية ديديه دروجبا نجم تشيلسي السابق، صاحب الـ104 أهداف.

ومن المتوقع أن يحطم صلاح رقم دروجبا هذا الموسم، على اعتبار أنه سيخوض عدة مباريات في الدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول، بينما لا يستطيع النجم الإيفواري السابق تعزيز صدارته لأنه اعتزل كرة القدم منذ عدة سنوات.

كان نادي ليفربول قد أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة المصري يعتذر فيه عن عدم إمكانية انضمام لاعبه محمد صلاح لمعسكر منتخب بلاده المقبل، والذي يستعد لخوض مباراتي أنجولا والجابون ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم المقبلة.

وتضمن الخطاب أسباب اتخاذ هذه الخطوة، وهي الإجراءات المطبقة في إنجلترا لمجابهة فيروس كورونا، وهذه الإجراءات تشمل إجبار العائدين من بعض البلدان على الخضوع لحجر صحي لعشرة أيام لدى العودة إلى إنجلترا.