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تخطت مليون مشاهدة.. عائشة عثمان عن كليب «ما تيجي بقى نفرح»: لم أتوقع هذا النجاح

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تخطت مليون مشاهدة.. عائشة عثمان عن كليب «ما تيجي بقى نفرح»: لم أتوقع هذا النجاح تخطت مليون مشاهدة.. عائشة عثمان عن كليب «ما تيجي بقى نفرح»: لم أتوقع هذا النجاح

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برغم مرور يومين فقط على طرح أغنية «ما تيجي بقى نفرح»، والتي تعد أولى تجارب الفنانة التونسية عائشة عثمان، إلا أن الكليب تخطى المليون مشاهدة في يومين فقط حتى الآن، عبر موقع يوتيوب.

وأبدت عائشة سعادتها بنجاح الكليب وتحقيقه نسبة مشاهدة كبيره في وقت وجيز جدا، مؤكدة أنها لم تتوقع هذا النجاح لأول أغنية تطرحها، ضمن مشروعها الذي تجهز له بطرح عدد من الأغاني، تتعاون فيها مع نخبة من صناع الموسيقى في .

وعن فكرة الكليب وظهور أسد معها خلال التصوير، قالت عائشة: «لم أتخوف في البداية ولكن أثناء التصوير ولحظة دخول الاسد شعرت برعب»، وأشادت بتعاونها مع المخرج الشاب إبرام نشأت مؤكدة أنه قدم فكرة مميزة وجاذبة صالحه لتكون أول ظهور لها في مجال الأغنية والفيديو كليب، وكشفت أنها ستكرر التجربة في استغلال حيوانات أخرى لتصوير كليباتها القادمة، بعد أن اعجبتها الفكرة وحققت مردود كبير من خلالها.

- صورة أرشيفية
- صورة أرشيفية

كانت عائشة عثمان قد طرحت كليب «ما تيجي بقى نفرح» يوم الخميس الماضي، وهي أغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد عبدالعزيز، وإخراج الكليب إبرام نشأت، وتخطت الأغنية مليون مشاهدة في يومين، وتستعد عائشة عثمان خلال الفترة القادمة لتقديم عدد من الأغاني بطريقة الفيديو كليب والفيديو لاريكس تمهيدا لطرحهم بالتزامن مع خوضها بطولة درامية جديدة من نوعية المسلسلات ٦٠ حلقة، برفقة عدد من النجوم المصريين.

- صورة أرشيفية
- صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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