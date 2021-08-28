نفتالي بينيت يتعهد لجو بايدن بألا يشن حملة علنية على الاتفاق الإيراني

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نقل موقع «أكسيوس» عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قوله للرئيس الأمريكي، جو بايدن، في اجتماعهما أمس الجمعة في البيت الأبيض، إنه بالرغم من معارضته عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، لن يشن حملة علنية عليها مثلما فعل سلفه بنيامين نتنياهو، وذلك بحسب مصدرين أمريكيين مطلعين على الاجتماع.

اللافت بالأمر أن بايدن وكبار مستشاريه شهدوا المواجهات العنيفة بين نتنياهو والرئيس السابق أوباما بشأن إيران، وتحولت الخلافات بين الطرفين إلى «معارك قذرة» في وسائل الإعلام، ما أسفر عن تفاقم التوترات وأضر بالعلاقات، وبلغ التوتر ذروته عندما شن نتنياهو حملة على الاتفاق النووي في عام 2015، كان من ضمنها تعليق أدلاه خلال خطابه أمام الكونغرس الأمريكي.

وأفاد المصدران أن بينيت كرر هذه الرسالة خلال لقاءاته مع وزير الخارجية أنتوني بلينكين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان الأربعاء الماضي، ولفتا أن بينيت قال إنه يعتقد أن الحوار بين الولايات المتحدة وإسرائيل سيحقق نتائج أفضل.



كما قال مسؤول إسرائيلي كبير حضر الاجتماع: «أبلغ رئيس الوزراء بينيت الرئيس [الأمريكي] أنه يريد العمل تبعاً لقواعد النزاهة واللياقة، بمعزل عن الخلافات السياسية».

وخلف الكواليس، أوضح بينيت خلال لقاءاته مع بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين أنه يريد إدارة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل مثلما يدير العلاقات داخل حكومته الانتقائية، التي تتبنى العديد من وجهات النظر المتباينة، وتحل الخلافات في محادثات مباشرة سرية، لا في وسائل الإعلام، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين.

وأكد بينيت، خلال اجتماعه مع بلينكين، أنه لم يخطر بباله قط أنه سيرأس ائتلافاً من أحزاب ذات ميول يسارية أو حزب مسلم، لكنه أدرك أنه بالرغم من صعوبة الأمر، بالإمكان تحقيقه، استناداً إلى ما قاله مصدر مطلع على الاجتماع.

ووفقاً للمصدر، إن فلسفته بينيت في إدارة الائتلاف تتمثل في أنه عندما يغضبه شخص ما لا يذهب إلى الصحافة بل يتصل به هاتفياً، إذ قال بينيت لبلينكين: «هذه هي الطريقة التي أريد أن نتبعها. إذا كانت لديك مشكلة في أمر نفعله اتصل بنا ولا تذهب إلى الصحافة».

تجدر الإشارة إلى أن قراءات البيت الأبيض لاجتماع بايدن-بينيت أشارت إلى أحد الخلافات الرئيسية بين الطرفين، إذ صرح أن الرئيس تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي حول «أهمية الامتناع عن الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوترات، وتسهم في تقويض جهود بناء الثقة».

في الأثناء، كان البيت الأبيض راضيا عن رسالة بينيت، إذ قالت باربرا ليف، إحدى كبار مستشاري بايدن في شؤون الشرق الأوسط، في تصريح لموقع «أكسيوس» إن بايدن اتصل مع ممثلي المنظمات اليهودية أمس الجمعة، مشيرة إلى أنها أمضت خمس ساعات مع بينيت في اجتماعات مختلفة، بما في ذلك اجتماعه مع الرئيس، لافتة إلى أن لعلاقة بدأت بداية جيدة.

وأوضحت ليف أن بايدن يريد أيضاً تواصلاً مباشراً بعيداً عن وسائل الإعلام، مضيفة إلى أنه سيكون صريحاً وقاسياً إذا لزم الأمر، لكن في السر فقط«.

وقال مصدر مطلع على الاجتماع إن هذا التوجه يشير إلى احتمال إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، إذ نوهت ليف إلى أن بايدن أثار القضية مع بينيت في الاتصال مع المنظمات اليهودية.

وتوقع الموقع أن يجري اختبار التفاهمات بين الطرفين حول كيفية إدارة العلاقة في الأسابيع والأشهر المقبلة عندما توافق إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وعندما يُعاد فتح القنصلية الأمريكية في القدس بعد أن تقرّ الحكومة الإسرائيلية ميزانيتها في تشرين الثاني/نوفمبر.