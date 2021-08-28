صالح: أمن العراق سينعكس على الجميع

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح السبت أن علاقات العراق المتوازنة تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال الرئيس العراقي خلال اجتماعه بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني: «إن دور العراق مهم ومحوري، ولا بد من ضمان أمنه واستقراره الذي سينعكس إيجاباً على الجميع، ويؤسس لآفاق أرحب تستند إلى السلام وتنطلق نحو ترابطات اقتصادية»، بحسب بيان للرئاسة العراقية.

من جانبه، جدد الملك عبدالله الثاني وقوف الأردن إلى جانب العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره، والتطلع نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية عبر الطموحات الموضوعة وتعزيز الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.

وبحسب البيان، جرى بحث العلاقات الثنائية العميقة التي تجمع البلدين الجارين والشعبين الشقيقين والتأكيد على أهمية تعزيزها في مختلف المجالات عبر الاتفاقات الثنائية وعبر التعاون الثلاثي إلى جانب مصر.

كما تم بحث آلية التعاون في المنطقة عبر تحقيق تكاملات اقتصادية وتجارية من خلال دعم الاستثمار والتعاون في قطاعات الطاقة والربط الكهربائي، ونقل النفط ومشاريع البنى التحتية.