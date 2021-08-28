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برفقة البابا تواضروس.. شباب «لوجوس» يزورون متحف الحضارة وقصر عابدين (صور)

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برفقة البابا تواضروس.. شباب «لوجوس» يزورون متحف الحضارة وقصر عابدين (صور) برفقة البابا تواضروس.. شباب «لوجوس» يزورون متحف الحضارة وقصر عابدين (صور)

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زار شباب ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ، بعد ظهر اليوم، المتحف القومي للحضارة المصرية وقصر عابدين.

حيث رافق الشباب والشابات المشاركون قداسة البابا تواضروس الثاني في زيارة قصر عابدين، الذي استقبلهم فيه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وقدم البابا للوزير درع ملتقى لوجوس الأول.

وحرص الوزير في حديثه أن يشجع الشباب لبذل قصارى جهدهم في عملهم وأن يروا الجمهورية الجديدة بنظرة جديدة، كما أجاب أسئلتهم واستفساراتهم، وأفاد اهتمام الدولة الكبير بمسار رحلة العائلة المقدسة وكذلك افتتاح الكثير من المتاحف في الأقاليم، كما شكره الشباب على موكب نقل المومياوات الذي أبهر العالم.

وتأتي هاتان الزيارتان إلى القصر والمتحف ضمن برنامج الملتقى لتحقيق أحد أهدافه وهو التمتع بالجذور المصرية الوطنية.

شباب "لوجوس" يزورون متحف الحضارة وقصر عابدين(صور)
شباب "لوجوس" يزورون متحف الحضارة وقصر عابدين(صور)

المصرى اليوم

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