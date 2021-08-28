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أكد محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، سعادته بفوز الفريق بالدوري الممتاز.. مشددا على أن الكرة للجماهير وستبقى دومًا للجماهير المساندة لفريقها.

أضاف عواد: «ألف مبروك لجماهير نادي الزمالك العظيمة، تعهدنا دومًا على محاولة إسعادكم وتعويضكم على ما فات، كلامي لن يوفي حقكم في دعمي بشكل خاص وفي دعم الفريق بشكل عام حتى في أصعب الأوقات».

كما أشار محمد عواد: «بطولتي الرابعة مع نادي الزمالك وأتمنى حصد المزيد والمزيد مع نادينا العظيم».

كان الزمالك قد توج بالدوري الممتاز موسم 2020-2021 بعد فوزه في الجولة قبل الأخيرة الـ 33 من البطولة، على فريق الإنتاج الحربي بهدفين دون رد مساء الثلاثاء الماضي قبل أن يتعادل أمس الجمعة مع البنك الأهلي بهدف لمثله ليصل للنقطة 80 من 34 مباراة.