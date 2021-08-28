حماقي يشعل حفل العلمين الجديدة: «وحشتوني» (صور)

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شهد حفل المطرب محمد حماقي بالعلمين الجديدة العديد من المفاجأت المتتالية التي خطفت أنظار وإعجاب الجمهور، وذلك مساء أمس الجمعة، في أول لقاء له مع جمهور الساحل الشمالي عقب إطلاق ٤ أغنيات من ألبومه الجديد«يا فاتني».

جاءت إفتتاحية الحفل قوية بصعود حماقي على خشبة المسرح عقب show عالمي مبهر لوليد الحريري لخاصية ال 3D بروجيكشن التي تستخدم لأول مرة بمصر حيث ظهر مجسم ضخم لحماقي بارتفاع ١٢ متر وتوالت المؤثرات ليظهر الشكل النهائي لمجسم حماقي وسط هتافات وصيحات الإعجاب التي تعالت بمزيج من الإثارة مع صعود حماقي على خشبة المسرح مرتديا بنطلون وتيشيرت «أبيض» ومرددا لأغنية «نفسي ابقي جنبو» مع انطلاق السنة ال fire works للفنان أحمد عصام التي اضاءت سماء العلمين الجديدة.



وحرص حماقي على تحية الجمهور لحفاوة الإستقبال الحارة قائلا: «وحشتوني.. عايزين تسمعوا إيه من الألبوم الجديد» ليرد عليه الجمهور ب «لو هتسيب» و«تك» .



وواصل حماقي الحفل مقدما «استني دقيقة»، «يزلزل»، «ما بلاش» التي قام الجمهور خلالها بفتح كشافات الإضاءة الخاصة بوبيلاتهم التي بدت كالنجوم التي تماشت مع مؤثرات الإضاءة بال led screens ثم أعاد تقديم مقاطع من «مابلاش» بدون مزيكا بمشاركة الجمهور الذي بدى كورال صخم بصوت مدوي .

وقدم حماقي الأربعة أغنيات الجديدة من ألبوم «يا فاتني» التي طرحها مؤخرا على التوالي وحصدت جميعها تريندات المركز الأولى على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي بداية من «زيها مين» التي شارك في غنائها على المسرح كاتب وملحن الأغنية عزيز الشافعي وطالب حماقي الجمهور بالتصفيق له... ثم داعبه قائلا: «انا لابس ابيض علشان احتفل كمان بيك لفوز نادي الزمالك بالدوري» وسط تصفيق الجمهور لروح حماقي الرياضية نظرا لكونه أهلاويا.

أما الأغنية الثانية من الألبوم الجديد «لوهتسيب» فقد شارك في تقديمها على خشبة المسرح كاتب الأغنية تامر حسين وملحنها أحمد إبراهيم ونالا إعجاب الجمهور.



وفي الاغنية الثالثة «تك» فقد حرص حماقي على توجيه الشكر لكاتب لكماتها أمير طعيمة الذي صعد على خشبة المسرح لتهنئة حماقي بالالبوم.

وقدم حماقي الأغنية الرابعة «طالع موضة» وهي من كلمات تامر حسين ولحن أحمد إبراهيم.



وخلال الحفل فاجأ حماقي الجمهور بالبطل الأوليمبي أحمد الجندي وطالبه بضرورة احراز الميدالية الذهبية في الدورة القادمة في فرنسا.. بعدها قدم أغنية «ام آلدنيآ» لكل الأبطال الذين رفعوا اسم مصر في المحافل الدولية.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من اغان «يا فاتني» خلال الفترات القادمة لتتواصل إحتفالات ومفاجأت حماقي التي ينوي إطلاقها إحتفالا بالالبوم.

كان ضمن الحضور في الأماكن المخصصة لكبار الشخصيات أمير طعيمة وأحمد ابراهيم وتامر حسين والإعلامي ممدوح موسى ونجله نور ونجم المهرجانات حسن شاكوش.. وغيرهم من المشاهير.

ألبوم «يا فاتني» يعد أولى إنتاجات شركة Ki records وبمجرد ان كشف حماقي عن بوستر الألبوم تبادل عشرات الآلاف من محبيه حول العالم للبوستر على مختلف المنصات الاجتماعية مصحوبا بكلمات إعجاب واشتياق وترقب بالإضافة إلى تعليقات تؤكد ثقتهم في أن اختيارات نجمهم لكلمات أغانيه واللون الموسيقي المميز لها لما له من ذوق وقدرة لعمل الخلطة الخاصة به مع صناع كل ألبوم لخروج كل أغنية كأفضل منتج غنائي.