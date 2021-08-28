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طارق حامد: التتويج بالدوري «طبيعي».. ونعد الجماهير بمزيد من البطولات

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طارق حامد: التتويج بالدوري «طبيعي».. ونعد الجماهير بمزيد من البطولات طارق حامد: التتويج بالدوري «طبيعي».. ونعد الجماهير بمزيد من البطولات

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أكد طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى ، أن فوز الفريق الأبيض بالدوري الممتاز يعد شيئا طبيعيا وهو ما يجب أن يكون في كل عام.

أضاف حامد عبر صفحته على فيس بوك: «من الطبيعى أن تكون جميع البطولات في كل عام داخل جدران نادى الزمالك، ولكن تعد بطولة الدورى هذا العام استثنائية لما دار حولها من صعوبات الجميع يعلمها».

كما أشار حامد: «اعتدت أن أعطى الأمور حجمها الطبيعى ولكن، لم تكن المهمة سهلة، قدمنا كل شىء من الكفاح والتضحيات وكان لدينا الشغف الكافى من أجل هذه اللحظة ومن أجل إسعاد جمهور الزمالك الوفى الذي يستحق أكثر من هذا».

واختتم طارق حامد: «شكراً جمهور الزمالك العظيم، وشكراً لكل من ساهم في تحقيق هذه البطولة، وشكرً لزملائى رجالة نادى الزمالك، ونعد بالمزيد».

كان الزمالك قد توج بالدوري الممتاز موسم 2020-2021 بعد فوزه في الجولة قبل الأخيرة الـ 33 من البطولة، على فريق الإنتاج الحربي بهدفين دون رد مساء الثلاثاء الماضي قبل أن يتعادل أمس الجمعة مع البنك الأهلي بهدف لمثله ليصل للنقطة 80 من 34 مباراة.

المصرى اليوم

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