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تاكيس جونياس ينتقد اختيارات البدري مع بسبب ظلم لاعبي بيراميدز

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تاكيس جونياس ينتقد اختيارات البدري مع المنتخب بسبب ظلم لاعبي بيراميدز تاكيس جونياس ينتقد اختيارات البدري مع بسبب ظلم لاعبي بيراميدز

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قال اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إنه كان يرى أن هناك أكثر من لاعب في صفوف بيراميدز في صفوف الوطني الأول في المرحلة الحالية، موضحا أنه شعر بحزن عدد كبير منهم على عدم ضمهم لصفوف المنتخب رغم أنهم يستحقون ذلك.

أكد أن لاعبي بيراميدز يعشقون والمنتخب الوطني وكانت رغبتهم هي اللعب في صفوف المنتخب وإذا كان أنانيا لأكد أنه لا يرغب في ضم اللاعبين للمنتخب حتى يتم تجهيزهم لمباراة سموحة في كأس مصر، ولكن المنتخب مهم للاعب المصري وهناك أكثر من لاعب كان يأمل في وجودهم بالمنتخب بفضل الأداء الرائع الذي قدموه في الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه يؤكد ذلك بعيدا عن مهمة تدريبه لبيراميدز فهو يشعر بأنه نصف مصري حيث يعيش في مصر منذ ٤ سنوات، ويرى أن هناك لاعب رائع في الدفاع وأفضل مدافعي مصر خاصة أحمد سامي، ونفس الأمر بالنسبة لمحمد حمدي أفضل ظهير أيسر في مصر، وكذلك نبيل دونجا الرائع في وسط الملعب، وإسلام عيسى كذلك كان يستحق اللعب في صفوف المنتخب، وكذلك إبراهيم عادل يستحق التواجد مع الفريق وكان يرى أنهم يستحقون ذلك ولابد من نظرة لهم.

وشدد على أنه يحترم حسام البدري المدير الفني للمنتخب جيدا ويتمنى له التوفيق وسعيد بأن يساعده في أي وقت ولكنه يتحدث عن عناصركان الفريق في احتياج لها خلال مباراتي أنجولا والجابون، ومن الضروري أن يساعد المدربون في الدوري المصري، مجددا تأكيده على ثقته في جهاز المنتخب وقدرته على عبور تلك المرحلة المهمة.

المصرى اليوم

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