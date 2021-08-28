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أفادت تقارير إعلامية متقاطعة أن أنقرة وطالبان تقتربان من اتفاق على مطار كابول.

وتسعى أنقرة للحفاظ على وجودها في كابول لتأمين مصالحها السياسية والتجارية، بدعم من قطر، وقت تسعى حركة طالبان للحصول على الاعتراف الدولي.

وتقول التقارير إن تركيا وقطر ستعملان بشكل مشترك على تشغيل مطار كابول الدولي، حيث توفر أنقرة الأمن من خلال شركة خاصة، وفقاً لمسودة اتفاق مع طالبان في أفغانستان.

وسيتم إنجاز مسودة الاتفاق بعد استكمال الانسحاب الأمريكي الأسبوع المقبل.

ويحتاج الاتفاق إلى موافقة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يتوقع أن يجري مشاورات بهذا الشأن مع حلفائه في الناتو، وف مقدمهم الولايات المتحدة.