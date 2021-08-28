93 وفاة جديدة بكورنا في المغرب

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، عن تسجيل 6 آلاف و175 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و93 حالة وفاة، فضلاً عن 7 آلاف و163 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا بلغ 18 مليوناً و204 آلاف و563 شخصاً، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 14 مليوناً و337 ألفاً و280 شخصاً.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 849 ألفاً و532 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 773 ألفاً و619 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 91.1%، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 12 ألفاً و361 وفاة بنسبة قدرها 1.5%.

وبحسب النشرة، فقد بلغ مجموع الحالات النشطة 63 ألفاً و552 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 2516 حالة.