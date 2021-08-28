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أنهار الديك.. معتقلة فلسطينية تناشد العالم الإفراج عنها لتضع جنينها خارج السجون الإسرائيلية

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أنهار الديك.. معتقلة فلسطينية تناشد العالم الإفراج عنها لتضع جنينها خارج السجون الإسرائيلية أنهار الديك.. معتقلة فلسطينية تناشد العالم الإفراج عنها لتضع جنينها خارج السجون الإسرائيلية

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وجهت فلسطين رسائل للمنظمات الدولية للمطالبة بالضغط على إسرائيل، للإفراج عن معتقلة تدعى «أنهار الديك»، التي على وشك الإنجاب، وفقا لما قاله إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى في جنيف.

وأضاف المسؤول الفلسطيني في تصريحات نقلتها إذاعة صوت فلسطين الرسمية: «حاولنا الاتصال مع كل الجهات التي يمكن أن تؤثر، من رئيس الصليب الأحمر إلى المفوض السامي للأمم المتحدة»، مشيرا إلى أن هناك 12 أما من أصل 39 معتقلة فلسطينية في السجون الإسرائيلية.

ووجهت أنهار الديك (25 عاما) رسالة إلى عائلتها تضمنت مناشدة لأحرار العالم، تطالبهم بالتدخل العاجل من أجل الإفراج عنها لتتمكن من وضع جنينها خارج أسوار السجون الإسرائيلية، وذكرت أن إدارة السجن تنوي عزلها وجنينها عقب الولادة.

وأنهار الديك، معتقلة منذ 5 أشهر، بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن، في بؤرة استيطانية على جبل «كيسان» القريب من بلدتها، ولم يصدر بحقها بعد أي حكم، ومتواجدة حاليا في سجن الدامون الإسرائيلي، وسمح لزوجها فقط بزيارتها لمرة واحدة.

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