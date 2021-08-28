أخبار عاجلة

"التعليم" توقّع مذكرة تفاهم مع "المالية" لتمويل المشروعات التعليمية -
فكرت تشترى ديناصور؟..بيج جون ديناصور عمره 67 مليون سنة ب2 مليون دولار -
بسبب الانسحاب.. بعض قدامى المحاربين البريطانيين في أفغانستان ينتحرون -
غدا.. بدء فعاليات أكبر مؤتمر ومعرض للصحة في مصر وأفريقيا بمشاركة 475 شركة عالمية ومحلية -
دار الإفتاء: المَهْرَ لمصلحة المرأة لكن المغالاة فيه تُعدُّ عائقًا للزواج وتنافي الغَرَض منه -
هل يعود جورجينيو إلى الدوري الإيطالي؟.. وكيله يرد -
محافظ المنيا يعلن إنشاء محطة مياه شرب بدير البرشا بتكلفة 77 مليون جنيه ضمن «حياة كريمة» -
وزير المالية يؤكد: لا ضرائب جديدة على البورصة -
تصفيات مونديال قطر: أوروجواي أبرز المستفيدين ولاسارتي في مأزق مع تشيلي -
مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي قنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

السفير الروسي لدى كابول: طالبان تحاول تجنب إراقة الدماء في بنجشير

Print
السفير الروسي لدى كابول: طالبان تحاول تجنب إراقة الدماء في بنجشير السفير الروسي لدى كابول: طالبان تحاول تجنب إراقة الدماء في بنجشير

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبر السفير الروسي لدى كابل دميتري جيرنوف أن حركة طالبان بوسعها السيطرة على إقليم بنجشير خلال يوم أو حتى بضع ساعات، وأنها لم تقدم على ذلك تفاديا لإراقة الدماء.

وقال في حديث لصحيفة "سولوفيوف": "كل شيء هادئ هناك، أؤكد في كل مرة أن طالبان تتصرف في إطار الحاجة للتسوية السلمية في بنجشير".

وأضاف: "قوات طالبان يمكنها أن تستولي على بنجشير في يوم واحد، وربما حتى في غضون ساعات قليلة لكنها لا تفعل ذلك خشية لإراقة الدماء".

ودخلت حركة طالبان العاصمة كابل في 15 أغسطس الجاري وسيطرت على القصر الرئاسي هناك.

وفي اليوم التالي أعلنت انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أن شكل في البلاد سيتضح في المستقبل القريب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«طالبان»: إعلان الحكومة الأفغانية قريبًا بعد السيطرة على «بنجشير».. و«مسعود»: «أنا بخير»

«طالبان»: إعلان الحكومة الأفغانية قريبًا بعد السيطرة على «بنجشير».. و«مسعود»: «أنا بخير»

وزيرة الصحة تكشف موعد بدء الموجة الرابعة لـ«كورونا»: مبادرات الحكومة قللت الخسائر 50%

وزيرة الصحة تكشف موعد بدء الموجة الرابعة لـ«كورونا»: مبادرات الحكومة قللت الخسائر 50%

الحكومة اليمنية: استهداف الحوثي المدنيين في السعودية يتطلب موقفًا دوليًّا حازمًا

الحكومة اليمنية: استهداف الحوثي المدنيين في السعودية يتطلب موقفًا دوليًّا حازمًا

الحكومة اليمنية: استهداف الحوثي المدنيين في السعودية يتطلب موقفًا دوليًّا حازمًا

الحكومة اليمنية: استهداف الحوثي المدنيين في السعودية يتطلب موقفًا دوليًّا حازمًا