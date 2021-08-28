«الداخلية»: حملات أمنية مُكبرة بمحيط الأندية ومراكز الشباب

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شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت محيط الأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال ثلاثة أيام .

وتمكنت الحملات من ضبط 42 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 53 متهماً، كما تم ضبط مبالغ مالية وسلاح نارى وطبنجة صوت معدلة و51 هاتف محمول و6 سيارات و10 دراجات نارية و14 قطع سلاح أبيض و2 ميزان.

ولاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان، وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.