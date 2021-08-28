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محمد صلاح يسجل في تعادل ليفربول مع تشيلسي بقمة الدوري الإنجليزي

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محمد صلاح يسجل في تعادل ليفربول مع تشيلسي بقمة الدوري الإنجليزي محمد صلاح يسجل في تعادل ليفربول مع تشيلسي بقمة الدوري الإنجليزي

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضد نظيره تشيلسي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 28-8-2021 على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

تقدم تشيلسي عن طريق الألماني كاي هافيرتز برأسية رائعة في الدقيقة 22، وقبل نهاية الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة 45+3 سجل محمد صلاح هدف التعادل لفريق ليفربول من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء وأشهر الكارت الأحمر في وجه رايس جايمس مدافع تشيلسي بعدما أخرج الكرة من على خط المرمى بيده.

بهذا التعادل رفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 7 في المركز الثاني بنفس رصيد وأهداف ليفربول في المركز الثالث.

وكان وستهام قد حافظ على صدارة الدوري الإنجليزي بالتعادل اليوم مع كريستال بالاس 2-2 وبنفس رصيد تشيلسي وليفربول بـ 7 نقاط ولكنه سجل أهداف أكثر.

مباراة ليفربول و تشيلسي في الدورى الإنجليزى الممتاز

المصرى اليوم

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