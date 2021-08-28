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مواصلة مبادرة «صيفنا على كيفنا» لذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام بالعريش

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مواصلة مبادرة «صيفنا على كيفنا» لذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام بالعريش مواصلة مبادرة «صيفنا على كيفنا» لذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام بالعريش

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واصلت ادارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء، مساء اليوم، تنفيذ مبادرتها الأسبوعية باسم: «صيفنا على كيفنا»، وذلك تحت شعار: «هنسيب لك علامة»، تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، وباشتراك طلاب مدارس التربية الخاصة والدمج التعليمى وأطفال دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالمحافظة، حيث تم استضافتهم اليوم بمخيم نادى السعادة على شاطىء البحر بالعريش في ضيافة فاطمة نصار رئيس نادى السعادة.

وأكدت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بشمال سيناء والمشرفة على المبادرة أنه تم اطلاق المبادرة من مكتب المحافظ في نهاية يونيو الماضى، ويستمر تنفيذها أسبوعيا على شواطىء البحر في مدينة العريش خلال الصيف الحالى.. بحضور طلاب التربية الخاصة من ذوى الاحتياجات الخاصة وطلاب الدمج التعليمى وعدد من المدرسين والمسئولين.. حيث تهدف المبادرة إلى دمج الطلاب في المجتمع إلى جانب الترفيه عنهم .

كما يشارك المعلمين ومسئولى الأنشطة في عدد من الأنشطة والفقرات الفنية والرياضية.

ومما يذكر أن ادارة التربية الخاصة سبق لها تنفيذ العديد من المبادرات الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة والدمج التعليمى والأيتام في مختلف المناسبات .

المصرى اليوم

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