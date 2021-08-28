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خبيرة تغذية: السهر يؤثر على خصوبة المرأة

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خبيرة تغذية: السهر يؤثر على خصوبة المرأة خبيرة تغذية: السهر يؤثر على خصوبة المرأة

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شددت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة النوم المبكر، خاصة وأن السهر يؤثر على الوزن، ويؤثر بشكل سلبي على خصوبة المرأة، ويزيد من التجاعيد، وشحوب الوجه، والهالات السوداء.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن هناك بعض الفئات لا تستطيع النوم مبكرًا بسبب طبيعية العمل، وفي هذه الحالة من الممكن تناول بعض المواد التي تقلل الشهية تناول الطعام ليلًا، ومن ثم العمل على حفاظ الوزن قدر الإمكان.

وأشارت إلى أن بعض مرضى السمنة يتعرضون للتنمر بسبب زيادة الوزن، خاصة وأن السمنة قد تزيد من العمل، معقبة: «في كلام بيوجع مرضى السمنة».

المصرى اليوم

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