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102 مليون نسمة.. عدد سكان ظهر اليوم

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102 مليون نسمة.. عدد سكان مصر ظهر اليوم 102 مليون نسمة.. عدد سكان ظهر اليوم

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قال الدكتور حسين عبدالعزيز، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن عدد سكان وصل في الواحدة من ظهر اليوم 102 مليون و275 ألف نسمة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن عدد سكان مصر ارتفع خلال الـ 4 أعوام الأخيرة قرابة 7.2 مليون نسمة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن 59 مليون نسمة من سكان القاهرة يقطنون في الريف وهنا تكمن أهمية مبادرة حياة كريمة وهي الدافع الأساسي لمعالجة هؤلاء المواطنين.

وأشار الدكتور حسين عبدالعزيز، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن السكان الذين يبلغ أعمارهم دون الـ 15 عامًا يمثلون 34 % من عدد سكان مصر أي 35 مليون نسمة.

واختتم أن عدد سكان مصر في سن العمل تبلغ نسبتهم 62 % فقط، موضحًا أن تقليل عدد السكان في الفئة العمرية أقل من 15 عاما يعقبها زيادة عدد من هم في سن العمل وبالتالي يزداد الإنتاج، ومن ثم يزداد الناتج القومي بما ينعكس إيجابًا على رفاهية الأفراد والمجتمع.

المصرى اليوم

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