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الجيش الكويتي: سقوط كاتيوشا داخل الحدود الكويتية دون خسائر

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الجيش الكويتي: سقوط كاتيوشا داخل الحدود الكويتية دون خسائر الجيش الكويتي: سقوط كاتيوشا داخل الحدود الكويتية دون خسائر

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أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي سقوط صاروخ واحد من نوع كاتيوشا داخل الحدود الكويتية دون خسائر بشرية أو مادية.

وأضاف بيان عن الجيش الكويتي أنه بعد المسح الميداني الذي قامت به الجهات المختصة في الجيش الكويتي ووزارة الداخلية لكامل الحدود الدولية المشتركة مع جمهورية العراق الشقيق تبين سقوط صاروخ واحد من نوع كاتيوشا بالقرب من تلك المنطقة ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو مادية.

كما أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش على ما جاء في بيانها فجر أمس بأن المنطقة الحدودية الشمالية آمنة ومستقرة.

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