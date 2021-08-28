الاتحاد الدولي للدراجات يشيد بالإجراءات الطبية الاحترازية لبطولة العالم بالقاهرة

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استقبل الدكتور وجيه عزام رئيس رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدكتور إجزافي بيجارد المدير الطبي للاتحاد الدولي للدراجات، والذي وصل القاهرة قبل ساعات ضمن وفد الاتحاد الدولي لمتابعة التحضيرات الخاصة بالبطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر المقبل، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشاد الدكتور بيجارد بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها مصر من اجل مجابهة فيروس كورونا في بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم مع الدكتور مجدي الصباغ رئيس لجنة "كوفيد 19" باللجنة المنظمة للبطولة .

ومن جانبه أكد الدكتور مجدي الصباغ رئيس لجنة كوفيد 19 ببطولة العالم للدراجات أن البروفيسور بيجارد إطلع خلال الاجتماع على كافة الاجراءات الاحترازية التي تتخذها اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور وجيه عزام ، والتي يتم تطبيقها تحت إشراف وزارة الصحة المصرية والتنسيق مع اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة .

واضاف الصباغ ان بيجارد ابدي إعجابه بالإجراءات والنظام المتبع ، والذي يطبق بنفس المعايير التي طبقت بأوليمبياد طوكيو .

وشدد الصباغ أنه سيتم عمل المسحات للفرق التي وصلت للقاهرة مساء اليوم لكل من وصل بالفعل ، على أن يبدأ من الغد إجراء المسحات مرتين يوميا صباحاً ومساءا لمن يصل تباعاً ، وسوف يتم إجراء المسحات للمشاركين كل 72 ساعة، وأنه سوف يتم عمل مسحات حتى لمن يحمل شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا ومرت على جرعته الاخيرة 15 يوماً .

وأتم الصباغ سيتم إنشاء جروب واتس آب خاص يضم الدكتور بيجارد ومسئولي وزارة الصحة واللجنة العليا المنظمة للبطولة لتلقي نتائج المسحات وإبلاغ الفرق بها اول بأول .

وكان وفد الاتحاد الدولي للدراجات قد وصل الى القاهرة استعداداً لانطلاق بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار ، وضم الوفد الدكتور إجزافي بيجارد المدير الطبي للبطولة و كيريل ترونتشي المندوب الفني للبطولة و مونيا تورين وجيل سوتر منسقي المضمار .

من جانبه أكد الدكتور وجيه عزام أن اللجنة المنظمة حريصة على الالتزام بكل تفاصيل الخطة الصحية التي تم وضعها للبطولة، بما يوفر أعلى درجات الوقاية للمشاركين من خلال المتابعة الدورية والتأكد دائما من تنفيذ الجميع للإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها للحد من انتشار فيروس كورونا.