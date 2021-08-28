«زيادة أعداد مصابى الموجة الرابعة».. مستشار الرئيس: هكذا يمكن تقليل معدل الوفيات

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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أعراض ما بعد الشفاء من كورونا.

وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على مقدم برنامج «الحدث اليوم»، إن أعداد مصابى الموجة الرابعة ستشهد زيادة عن الموجات السابقة، مؤكداً أن الإصابات تتراوح حدتها بين بسيطة ومتوسطة.

وتابع تاج الدين: «أنه كلما زاد عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا، قل عدد الوفيات، وكانت الإصابات أقل خطورة، مؤكداً قدرة اللقاحات على مواجهة جميع المتحورات».

وأضاف: «بعض الناس يعانون من أعراض تصيب الجهاز العصبي وأعراض نفسية وآلام في العضلات وهمدان في الجسم، وأعراض ضبابية في المخ وأيضا تداعيات الجهاز التنفسي».