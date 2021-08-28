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تداول رواد موقع «فيسبوك» خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعي إعطاء شخص آخر ساندوتشات تحوي مواد مخدرة بطريق (القاهرة- السويس) الصحراوي بدائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس.

وزارة الداخلية أصدرت بيانًا، اليوم السبت، وكشفت خلاله ملابسات تداول مقطع الفيديو، وقالت إن أحد الأشخاص ظهر بمقطع فيديو وادعى أنه حال قيادته سيارة نقل بطريق (القاهرة- السويس) الصحراوي، فوجئ بتوقف سيارة ترجل منها أحد الأشخاص وقدم له ساندويتشين، لتناولهما فارتاب فـي أمره ولم يقم بتناولهما وعقب وصوله للطريق الإقليمى بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، اكتشف أنهما يحويان مواد مخدرة، فنشر مقطع الفيديو لتوعية السائقين.



بالفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية من تحديد الشخص الظاهر في مقطع الفيديو والقائم على نشره، وتبين أنه «سائق»، مقيم بمحافظة المنوفية، وباستدعائه أقر بحصوله على ساندويتشين من أحد مستقلى سيارة مينى باص أثناء سيره بطريق (القاهرة- السويس)، وفى الطريق رسخ فـى ذهنه وضع أقراص خاصة بعلاج الصداع داخل الأطعمة ونشر مقطع الفيديو على النحو المشار إليه، للحصول على أكبر نسبة متابعة بقصد التربح. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.