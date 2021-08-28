أخبار عاجلة

"التعليم" توقّع مذكرة تفاهم مع "المالية" لتمويل المشروعات التعليمية -
فكرت تشترى ديناصور؟..بيج جون ديناصور عمره 67 مليون سنة ب2 مليون دولار -
بسبب الانسحاب.. بعض قدامى المحاربين البريطانيين في أفغانستان ينتحرون -
غدا.. بدء فعاليات أكبر مؤتمر ومعرض للصحة في مصر وأفريقيا بمشاركة 475 شركة عالمية ومحلية -
دار الإفتاء: المَهْرَ لمصلحة المرأة لكن المغالاة فيه تُعدُّ عائقًا للزواج وتنافي الغَرَض منه -
هل يعود جورجينيو إلى الدوري الإيطالي؟.. وكيله يرد -
محافظ المنيا يعلن إنشاء محطة مياه شرب بدير البرشا بتكلفة 77 مليون جنيه ضمن «حياة كريمة» -
وزير المالية يؤكد: لا ضرائب جديدة على البورصة -
تصفيات مونديال قطر: أوروجواي أبرز المستفيدين ولاسارتي في مأزق مع تشيلي -
مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي قنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

توزيع ساندوتشات مخدرات في «صحراوي السويس».. الداخلية تكشف حقيقة الواقعة

Print
فيديو توزيع ساندوتشات مخدرات في «صحراوي السويس».. الداخلية تكشف حقيقة الواقعة توزيع ساندوتشات مخدرات في «صحراوي السويس».. الداخلية تكشف حقيقة الواقعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول رواد موقع «فيسبوك» خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعي إعطاء شخص آخر ساندوتشات تحوي مواد مخدرة بطريق (القاهرة- السويس) الصحراوي بدائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس.

وزارة الداخلية أصدرت بيانًا، اليوم السبت، وكشفت خلاله ملابسات تداول مقطع الفيديو، وقالت إن أحد الأشخاص ظهر بمقطع فيديو وادعى أنه حال قيادته سيارة نقل بطريق (القاهرة- السويس) الصحراوي، فوجئ بتوقف سيارة ترجل منها أحد الأشخاص وقدم له ساندويتشين، لتناولهما فارتاب فـي أمره ولم يقم بتناولهما وعقب وصوله للطريق الإقليمى بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، اكتشف أنهما يحويان مواد مخدرة، فنشر مقطع الفيديو لتوعية السائقين.


بالفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية من تحديد الشخص الظاهر في مقطع الفيديو والقائم على نشره، وتبين أنه «سائق»، مقيم بمحافظة المنوفية، وباستدعائه أقر بحصوله على ساندويتشين من أحد مستقلى سيارة مينى باص أثناء سيره بطريق (القاهرة- السويس)، وفى الطريق رسخ فـى ذهنه وضع أقراص خاصة بعلاج الصداع داخل الأطعمة ونشر مقطع الفيديو على النحو المشار إليه، للحصول على أكبر نسبة متابعة بقصد التربح. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيديو يكشف كيف هرب الفلسطينيون الـ 6 من سجن "الاحتلال"

فيديو يكشف كيف هرب الفلسطينيون الـ 6 من سجن "الاحتلال"

هل سيطرت "طالبان"؟ لوغاريتم بين "فيديو رفع العلم" ووعيد المعارضة!

هل سيطرت "طالبان"؟ لوغاريتم بين "فيديو رفع العلم" ووعيد المعارضة!

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو التعدي على مدرب سباحة وطالبتان داخل نادي شهير ( التفاصيل )

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو التعدي على مدرب سباحة وطالبتان داخل نادي شهير ( التفاصيل )

سيف زاهر ينتقد حسام البدري وجهازه: «خطتك غلط وكلامك ملوش علاقة بالكورة» (فيديو)

سيف زاهر ينتقد حسام البدري وجهازه: «خطتك غلط وكلامك ملوش علاقة بالكورة» (فيديو)