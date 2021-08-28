ليستر يهزم نورويتش.. وإيفرتون يفوز على برايتون في الدوري الإنجليزي

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سجل مارك ألبرايتون هدفا في الدقيقة 76 لينزل ليستر سيتي بمنافسه نورويتش سيتي الصاعد حديثا الهزيمة الثالثة على التوالي بالفوز عليه 2-1 في ملعب كارو رود اليوم السبت 28-8-2021.

وضع جيمي فاردي ليستر في المقدمة بهدف رائع في الدقيقة الثامنة قبل أن يعادل تيمو بوكي النتيجة لصاحب الضيافة من ركلة جزاء قبل الاستراحة.

لكن ليستر خطف الفوز بعد أن صنع فاردي الهدف إلى ألبرايتون الذي سدد كرة أبدلت اتجاهها وسكنت مرمى الحارس تيم كرول.

وقال ألبرايتون: «لا أسجل أهدافا كثيرة لكن هدف اليوم يحمل مذاقا خاصا. إنه هدف الفوز. كان أمرا رائعا للفريق. كانت مباراة صعبة اليوم وأنا سعيد بالخروج بالنقاط الثلاث. كنا الأفضل في معظم فترات الشوط الثاني. لا يزال هناك فرصة للتحسن لكن الانتصار قبل فترة التوقف الدولي كان هدفنا الرئيسي».

وسجل كيني مكلين هدفا بضربة رأس من ركلة ركنية ليعتقد نورويتش أنه أدرك التعادل في الدقائق الأخيرة لكن حكم الفيديو المساعد ألغاه بسبب وجود تسلل.

وبهذا الانتصار صعد ليستر للمركز الثامن بست نقاط بينما يحتل نورويتش المركز قبل الأخير.

كما حقق إيفرتون فوزاً ثمينًا خارج أرضه على برايتون بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب فالمر ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

أحرز ديماراي جراي الهدف الأول للتوفيز في الدقيقة 41، قبل أن يحتسب حكم اللقاء جوناثان موس ركلة جزاء لصالح الضيوف، ينجح دومينيك كالفيرت ليوين في تسديدها بشباك أصحاب الأرض في الدقيقة 58.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد إيفرتون إلى النقطة السابعة محتلاً وصافة الدوري الممتاز مؤقتًا، بينما توقف رصيد برايتون عند ستة نقاط يحتل بها المركز السابع.