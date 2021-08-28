أخبار عاجلة

"التعليم" توقّع مذكرة تفاهم مع "المالية" لتمويل المشروعات التعليمية -
فكرت تشترى ديناصور؟..بيج جون ديناصور عمره 67 مليون سنة ب2 مليون دولار -
بسبب الانسحاب.. بعض قدامى المحاربين البريطانيين في أفغانستان ينتحرون -
غدا.. بدء فعاليات أكبر مؤتمر ومعرض للصحة في مصر وأفريقيا بمشاركة 475 شركة عالمية ومحلية -
دار الإفتاء: المَهْرَ لمصلحة المرأة لكن المغالاة فيه تُعدُّ عائقًا للزواج وتنافي الغَرَض منه -
هل يعود جورجينيو إلى الدوري الإيطالي؟.. وكيله يرد -
محافظ المنيا يعلن إنشاء محطة مياه شرب بدير البرشا بتكلفة 77 مليون جنيه ضمن «حياة كريمة» -
وزير المالية يؤكد: لا ضرائب جديدة على البورصة -
تصفيات مونديال قطر: أوروجواي أبرز المستفيدين ولاسارتي في مأزق مع تشيلي -
مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي قنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ليستر يهزم نورويتش.. وإيفرتون يفوز على برايتون في الدوري الإنجليزي

Print
ليستر يهزم نورويتش.. وإيفرتون يفوز على برايتون في الدوري الإنجليزي ليستر يهزم نورويتش.. وإيفرتون يفوز على برايتون في الدوري الإنجليزي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سجل مارك ألبرايتون هدفا في الدقيقة 76 لينزل ليستر سيتي بمنافسه نورويتش سيتي الصاعد حديثا الهزيمة الثالثة على التوالي بالفوز عليه 2-1 في ملعب كارو رود اليوم السبت 28-8-2021.

وضع جيمي فاردي ليستر في المقدمة بهدف رائع في الدقيقة الثامنة قبل أن يعادل تيمو بوكي النتيجة لصاحب الضيافة من ركلة جزاء قبل الاستراحة.

لكن ليستر خطف الفوز بعد أن صنع فاردي الهدف إلى ألبرايتون الذي سدد كرة أبدلت اتجاهها وسكنت مرمى الحارس تيم كرول.

وقال ألبرايتون: «لا أسجل أهدافا كثيرة لكن هدف اليوم يحمل مذاقا خاصا. إنه هدف الفوز. كان أمرا رائعا للفريق. كانت مباراة صعبة اليوم وأنا سعيد بالخروج بالنقاط الثلاث. كنا الأفضل في معظم فترات الشوط الثاني. لا يزال هناك فرصة للتحسن لكن الانتصار قبل فترة التوقف الدولي كان هدفنا الرئيسي».

وسجل كيني مكلين هدفا بضربة رأس من ركلة ركنية ليعتقد نورويتش أنه أدرك التعادل في الدقائق الأخيرة لكن حكم الفيديو المساعد ألغاه بسبب وجود تسلل.

وبهذا الانتصار صعد ليستر للمركز الثامن بست نقاط بينما يحتل نورويتش المركز قبل الأخير.

كما حقق إيفرتون فوزاً ثمينًا خارج أرضه على برايتون بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب فالمر ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

أحرز ديماراي جراي الهدف الأول للتوفيز في الدقيقة 41، قبل أن يحتسب حكم اللقاء جوناثان موس ركلة جزاء لصالح الضيوف، ينجح دومينيك كالفيرت ليوين في تسديدها بشباك أصحاب الأرض في الدقيقة 58.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد إيفرتون إلى النقطة السابعة محتلاً وصافة الدوري الممتاز مؤقتًا، بينما توقف رصيد برايتون عند ستة نقاط يحتل بها المركز السابع.

كالفيرت لوين يحرز هدف فوز إيفرتون على وست هام - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بسبب الانسحاب.. بعض قدامى المحاربين البريطانيين في أفغانستان ينتحرون

بسبب الانسحاب.. بعض قدامى المحاربين البريطانيين في أفغانستان ينتحرون

غدا.. بدء فعاليات أكبر مؤتمر ومعرض للصحة في مصر وأفريقيا بمشاركة 475 شركة عالمية ومحلية

غدا.. بدء فعاليات أكبر مؤتمر ومعرض للصحة في مصر وأفريقيا بمشاركة 475 شركة عالمية ومحلية

دار الإفتاء: المَهْرَ لمصلحة المرأة لكن المغالاة فيه تُعدُّ عائقًا للزواج وتنافي الغَرَض منه

دار الإفتاء: المَهْرَ لمصلحة المرأة لكن المغالاة فيه تُعدُّ عائقًا للزواج وتنافي الغَرَض منه

هل يعود جورجينيو إلى الدوري الإيطالي؟.. وكيله يرد

هل يعود جورجينيو إلى الدوري الإيطالي؟.. وكيله يرد