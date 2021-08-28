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خبيرة تغذية: مريض السمنة يستطيع تناول كل أنواع الطعام.. ولكن

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خبيرة تغذية: مريض السمنة يستطيع تناول كل أنواع الطعام.. ولكن خبيرة تغذية: مريض السمنة يستطيع تناول كل أنواع الطعام.. ولكن

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن معظم مرضى السمنة لديهم شهية كبير في تناول الطعام، خاصة ربة المنزل، معقبة: «في الغالب الست الشاطرة في المطبخ بيزيد وزنها، لأنها بتعمل أصناف كثيرة».

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن بعض الرجال يهددون زوجاتهم حال عدم خفض الوزن، معقبة: «ده نوع من الضغط النفسي، وقد يكون هذا التهديد نوع من التحفيز النفسي، ولكنه خطأ».

ولفتت إلى أن هناك ضرورة للعمل على خفض الوزن، للتخلص من أي أضرار قد تكون ناتجة عن مرض السمنة، موضحة أن مريض السمنة من الممكن أن يتناول كل أنوع الطعام، ولكن بنسب معتدلة، معقبة: «ما ينفعش ناكل كل يوم عنب، ممكن ناكله مرة في الأسبوع، والمانجا ممكن ناخد حباية في الأسبوع».

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