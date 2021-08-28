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كشف وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم السبت، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع «فيسبوك»، يتضمن عرض شخصين لملابس داخلية للبيع داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.



وعقب تداول مقطع الفيديو، كثفت «الداخلية» من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتبينّ من خلال الفيديو أن الشخصين عرضا ملابس داخلية مجهولة المصدر، للبيع داخل إحدى عربات قطار المترو وقيامهما بالإتيان بأفعال والتلفظ بأقوال خادشة للحياء العام أمام جمهور الركاب.



بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، وهما: شخصين، مقيمان بمنطقة الشرابية بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بتصوير ذلك المقطع وبثه عبر صفحتهما الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى، بقصد الشهرة والتربح من خلال تحقيق أعلى معدلات للمشاهدة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.