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الكاظمي: مستوى تمثيل الدول في قمة بغداد محط تقدير

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الكاظمي: مستوى تمثيل الدول في قمة بغداد محط تقدير الكاظمي: مستوى تمثيل الدول في قمة بغداد محط تقدير

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وصف رئيس العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مستوى تمثيل الدول المشاركة في مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة بأنه محط تقدير العراق حكومة وشعباً.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «ودّعنا بمثل ما استقبلنا ضيوف العراق في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بكلّ الودّ والاعتزاز».

وأضاف الكاظمي أن «مستوى التمثيل والمواقف الأخوية الطيبة التي عكستها كلمات ضيوفنا الكرام خلال المؤتمر محط تقدير العراق حكومةً وشعباً».

وكان مؤتمر قمة بغداد للشراكة والتعاون قد اختتم فعالياته اليوم بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ونائب رئيس الدولة رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء الكويت صباح خالد الحمد الصباح ووزراء خارجية كل من وتركيا وإيران والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ومنظمات دولية أخرى.

المصرى اليوم

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